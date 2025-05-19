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Giriş Tarihi: 19.5.2025 21:08 Son Güncelleme: 19.5.2025 21:15

HSK seçimlerinde kritik gün yarın!

HSK’da 9 üyenin görev süresinin 7 Haziran’da sona ermesi nedeniyle üyelerden 4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. 5 üyelik için ise TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. Alt komisyonda belirlenen 15 isim arasından 5 isim Genel Kurul’da oylanacak. Oylama yarın yapılacak.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
HSK seçimlerinde kritik gün yarın!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Genel Kurul tarafından seçilecek 5 üye için toplam 15 adayı geçtiğimiz hafta belirlemişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner ve Mustafa Yapıcı, ikinci üyelik için Hakan Yüksel, Hakan Türkön ve İbrahim Temir, üçüncü üyelik için de Ergün Şahin, Seyfi Han ve Şerafettin Saka seçilmişti. Danıştay kontenjanı için Aysel Demirel, Kemal Açıkgöz ve Cengiz Aydemir belirlenirken, avukat kontenjanı için Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak ve Figen Şaştım'ın ismi seçilmişti.

GÖZLER TBMM'DE

HSK'nın yeni 5 üyesinin seçimi için gözler Genel Kurul'a çevrildi. AK Parti Grubundan yapılan duyuruda 15 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılacağı belirtilmişti. HSK seçimlerinde birinci turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak. Her iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile yeni üyeler belirlenecek.

KRİTİK GÜN YARIN

20 Mayıs Salı günü yapılacak oylama için HSK seçimlerinde kritik gün yarın.

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HSK seçimlerinde kritik gün yarın!
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