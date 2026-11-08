İngiltere'de Türkler için "Windrush" alarmı! Eski bakandan hükümete tepki: Kabul edilemez!

Bazı başvuruların ise daha önce belirtilmeyen kurallara dayanılarak reddedildiği kaydedildi. Bunlar arasında Kovid-19 döneminde Türkiye'de kansere yakalandığını öğrenen ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından risk gerekçesiyle seyahat etmesi önerilmediği için Türkiye'de tedavi olan bir kadın da yer aldı.

Kadının üç çocuğuyla kısa sürede İngiltere'den ayrılması istenirken, bir diğer Türk iş insanının başvurusu ise "sosyal medya hesabı" talep edilmemesine rağmen başvuruda sosyal medya hesabını belirtmemesi gerekçe gösterilerek reddedildi.

İçişleri Bakanlığı ise Ankara Anlaşması başvurularının geçmişte olduğu gibi ele alındığını ve her başvurunun özel olarak değerlendirildiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.