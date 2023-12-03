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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:51

Kassam Tugayları: Şafak vaktinde vurduk!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu.

AA
Kassam Tugayları: Şafak vaktinde vurduk!

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mücahitlerimiz bugün şafak vaktinde, Gazze Şeridi merkezinde bulunan Cuhr ed-Dik bölgesinin doğusunda çadırlarda mevzilenen 60 işgalci askerinin bulunduğu noktayı dairesel şekilde 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirerek saat 0430'da patlattı." ifadelerine yer verildi.

Kassam üyelerinin patlama sonrası bölgeye gittiği ve askerleri ikinci kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi." sözlerine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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Kassam Tugayları: Şafak vaktinde vurduk!
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