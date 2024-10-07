Kayıp gencin cesedi ırmakta bulundu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta bir ganyan bayiinde çalışan Yasin Ünsal (25), sabah işe gitmek üzere evden ayrıldı. İş yeriyle problem yaşadığı belirtilen ve iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifadesine başvurulan gençten polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Çağlayan Mahallesi'nde bir vatandaşın Manavgat Irmağı kenarında içerisinde sürekli çalan telefon olan bir çanta ve yanında tek ayakkabı olduğunu bildirmesi üzerine ırmak kenarına gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada telefonun sahibine ulaşamayınca ırmakta boğulmuş olabileceği ihtimali ile AFAD ve Side SAK ekiplerine haber verdi.