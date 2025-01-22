Maltepe Belediyesi’ne ihaleye fesat karıştırma davası: 13 ihaleden 12’sini aynı şirkete vermiş

Maltepe Belediyesi, ihaleye fesat iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre İç İşler Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince rapor hazırlanarak 7 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Maltepe Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKANLAR KURULU KARARINA AYKIRI ŞEKİLDE..

Bu kapsamda 2019 yılında belediye tarafından yapılan bir ihalede bir ay önce yapılan açık ihalenin yaklaşık maliyetinin kullanılmadığı, aynı 4 firmadan yeniden teklif alınarak yeni bir fiyat belirlendiği tespit edildi. Hazırlanan yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı şekilde belirlendiği ve bir ay önceki ihalenin maliyetiyle arasında ciddi farklar olduğu belirlendi. Mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyetle sözleşme bedeli arasında 355 bin 847 lira olumsuz fark bulunduğu görüldü.

İHALELERİN KAZANANI HEP AYNI FİRMA

Yapılan ihaleleri hep aynı firmanın kazandığının altı çizilirken diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği anlaşıldı. Bahsi geçen firmalardan teklif alan ihale komisyonu üyelerinin (belediye çalışanları) yaklaşık maliyetin yüksek belirlenmesine ve idarenin zarara uğramasına sebep olduğu ortaya çıktı. Savcılık, usulsüz ihale sisteminin belediye başkanı ve başkan yardımcısının haberi olmadan yapılmasının mümkün olmadığı vurgulayarak dolayısıyla onların da sorumlu olduğunun altını çizdi.

İHALELERDE BİRBİRİYLE BAĞLANTILI FİRMALAR LİSTELENDİ

Suça konu araç kiralama ihalelerinde davetli şirket listelerinin birbiriyle ilişkili ve koordineli olan şirketlerden oluştuğu, bu listenin dönemin belediye başkanı Ali Kılıç ve yardımcısı Levent Polat'ın onayı alınmadan sadece ilgili müdürün takdiriyle belirlenemeyeceği kaydedildi. İhale komisyonu üyeleri olan belediye çalışanlarının ilgili firmanın dışında geçerli teklif verebilecek firma olmasına rağmen temel ilkelere aykırı şekilde şartname hazırlayarak ihaleyi usulsüz şekilde yaptığı değerlendirildi. Böylelikle istedikleri firmanın lehine ihaleyi sonuçlandırdıkları açıklandı.

119 MİLYON LİRALIK ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

Belediyenin açtığı bir araç kiralama ihalesinde maliyetin olması gerekenden 7 milyon 674 bin 743 lira fazla belirlendiği, bu durumun bilirkişi raporlarına da yansıdığı kaydedildi. Ayrıca idarenin 2019-20-21 yıllarında toplam sözleşme bedellerinin 68 milyon 462 bin 698 lira olan 11 farklı araç kiralama ihalesini pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği, aynı yıllarda toplam sözleşme bedelinin 119 milyon 900 bin 97 lira olan iki farklı araç kiralama ihalesini de açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği ve 13 ihaleden 12'sinin aynı şirkete kaldığı anlaşıldı.

BELEDİYE BAŞKANI VE ÇALIŞANLARINA 12 YIL HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede dönemin belediye başkanı olan Ali Kılıç ve güncel olarak görevde bulunan belediye başkan yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında olduğu 20 şüphelinin "Zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 12 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken 12 şüphelinin ise "İhaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi talep edildi.