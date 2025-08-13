Haberler Yaşam Haberleri Mersin’deki yangına müdahaleler sürüyor: 90 hane boşaltıldı!
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın bir çimento fabrikasına kadar yaklaştı. Öte yandan Hatay'daki yangınla da mücadele tam gaz devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti.

90 HANE BOŞALTILDI

Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

YANGIN ÇİMENTO FABRİKASINA YAKLAŞTI

Hava kararana kadar 10 helikopter ile 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Ağırlıklı olarak arazözlerle sahada mücadele eden ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırlarına kadar geldi.

Yer yer rüzgarın etkisi ile yangın ilerilere giderken Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına yaklaştı.

HATAY'DA YANGINLA MÜCADELE: EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi'nde evler tahliye edildi. Mahalle sakinleri kendi araçları ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden tahliye edildi.

Mahalle sakinleri, yangının hızla büyüdüğünü söyleyerek evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Yangına müdahale sürüyor.

