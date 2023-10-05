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Giriş Tarihi: 5.10.2023 12:02 Son Güncelleme: 5.10.2023 12:09

MSB kaynakları: Tek seçenek kara harekatı değil

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatları kapsamında 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB kaynakları: Tek seçenek kara harekatı değil

Son dakika haberleri: MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları icra edilmiştir.

Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır.

Daha önce gereken yer ve zamanlarda, gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimizdir.

Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nda, İçişleri, Dışişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı."

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MSB kaynakları: Tek seçenek kara harekatı değil
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