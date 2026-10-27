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Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:19 Son Güncelleme: 27.10.2026 13:31

SON DAKİKA! Külliye'de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

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SON DAKİKA! Külliye’de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video

Gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."

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Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
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SON DAKİKA! Külliye'de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!
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