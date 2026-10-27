SON DAKİKA! Külliye’de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video
Gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) October 27, 2026
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