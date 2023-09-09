Son dakika: Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Freni patlayan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var | Video