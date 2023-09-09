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Giriş Tarihi: 9.9.2023 11:46 Son Güncelleme: 9.9.2023 12:02

Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş Andırın'da freni boşalan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ölen ve yaralıların olduğu açıklandı. Ekipler, kamyonun altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika: Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Korkunç kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Darıovası Mahallesi'nde yaşandı. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Freni patlayan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var | Video



Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
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