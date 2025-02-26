Son dakika: Reyhanlı saldırısının faili: ’Bombayı yerleştirmekte sakınca görmedim’

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Temir Dükancı'nın MİT tarafından Suriye'de olduğu tespit edilmişti. Dükancı'nın Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğunun belirlenirken, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğu öğrenilmişti.

SURİYE LÜBNAN SINIRINDA YAKALANDI

'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilip Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

'BOMBAYI YERLEŞTİRMEKTE SAKINCA GÖRMEDİM'

Dükancı, Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine, Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dükancı ifadesinde terör saldırısı sırasında Türkiye'de olmadığını, bombalı aracın uzaktan patlatılmasıyla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Dükancı, "Reyhanlı patlamasına benim dahlim M.G'nin talimatıyla bombayı arabaya yerleştirmek oldu. Bana polisin ve savcının bu olayı takip ettiğini söyledi. O böyle söyleyince bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim" dedi.

TUTUKLANDI

Dükancı, Mihraç Ural ile irtibatının olmadığını iddia ederek, M.G.'nin Ural'a paket gönderdiğini ve onun yanında birkaç kez gördüğünü öne sürdü. Temir Dükancı, savunmasının ardından, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Nitelikli kasten öldürmek' suçlarından tutuklandı.