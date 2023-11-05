TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Gazze’deki katliamın sorumluları yaptıklarının bedelini ödeyecek”

Gazze'de 2 milyon 300 bin insanın her taraftan kuşatıldığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası mahkemelere çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap verecekler."