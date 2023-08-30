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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:48 Son Güncelleme: 30.8.2023 15:02

TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in açılışında konuştu. Bayraktar "1 milyondan fazla genç Teknofest'e başvurdu" dedi.

TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Teknofest bu sefer Ankara'da düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Teknofest'e 125 kurum katılıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1 milyondan fazla genç Teknofest'e başvurdu. Roketçi kızlarımız Hisar atış alanından dünyaya haykırdı.

Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. İnanıyorum ki, mücadele sahibi olan genç kardeşlerim hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. O hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan zirveye dikmeliyiz, iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA'larımızla dünyada zirvedeki ülkelerden biri olduysak lider olduğumuz alanların sayısını artırmalıyız.

"TEKNOLOJİ İÇİN Mİ İNSAN, İNSAN İÇİN Mİ TEKNOLOJİ?"

Bu serüvende yarış çok çetin, azimli, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var, daha gidecek çok yolumuz var. Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan çalışmalar anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle bir hızla ilerliyor ki insanı değerleri göz ardı ediyor. İnsanları birbirine yakınlaştırmak için araç olan sosyal medya, en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Teknoloji için mi insan, insan için mi teknoloji sorusu çıkıyor.

Dünya değişiyor, insanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha çok yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken yeni alanlar, yeni meslekler ortaya çıkacak. Yarını görürken şimdiden hazırlık yapmalıyız.

Bugün hayatımıza hızla giren yapay zeka uygulamalarına kimi zaman ödev, makale, şiir ve roman bile yazdırmak mümkün. "Aşkın aldı benden beni, beni seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni..." Yunus'un inanç ve yaşanmışlıkla anlam kazanan dizeleri bir makineden çıkmış olsa ruhumuza bu kadar etki edebilir mi? İnsanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlakımızla dünyanın rehberi olacağız. Teknofest her yıl daha da büyüyecek, kök salan fideler ağaç olacak, bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin özgüveni daha da artacak. Her bir projemiz ormanı oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nefes ve umut verecek. O zaman bu dünyada bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız.

Hepimizin tek bir ortak hedefi var. O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir. Bu yolda yılmadan pes etmeden hep birlikte yürüyeceğiz.

Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerimize, ülkemizin her köşesinden gelen heyecanımıza ortak olan aziz milletimize teşekkür ediyorum.

Teknofest 2023 vatanımıza milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun, İzmir'de buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

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TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
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