Vatandaşlardan aldıkları parayı faize yatırıp şirketin kredi borçlarını ödemişler!

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı kooperatif yolsuzluğunda yeni detaylar ortaya çıktı. Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un şirketi Ares Yapı'nın kooperatiflerle hemen hemen aynı zamanda kurulması dikkat çekti. Ares İzmir Yapı Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Temmuz 2022'de Fırat Erkol tarafından 1 milyon sermaye ile kurulduğu öğrenildi.

Kooperatif tarafından 29 Nisan 2022'de MDÇ Demir Sanayi Ticaret Anonim Şirketine "400 ton demir ödemesi' işlem açıklamasıyla 5 milyon 992 bin TL gönderildi. MDÇ şirketi bu parayı vadeli mevduat hesaba yatırdı. 05 Mayıs 2022'de MDÇ bu tutar üzerinden kredi ödemelerini gerçekleştirdi. MDÇ şirketi kredi ödemelerini gerçekleştirdikten sonra kalan 1.5 milyon lirayı kooperatif başkanı Serdar Deniz'in sahibi olduğu 1453 Osmanlı Çay ve Kahve Evi Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne gönderdi.

50 BİN LİRALIK İŞE 850 BİN LİRA ÖDEME

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi hesabından 10 Kasım 2022'de Burçin Atılgan'a 'hizmet bedeli' açıklamasıyla 849 bin 999 lira gönderildi. Atılgan bu paranın içinden 50 bin lirayı aldıktan sonra 800 bin lirayı Serdar Deniz'in Karen Bilişim isimli şirketine gönderdi. 50 bin liralık işe 850 bin lira ödenmiş oldu.