Yabancı öğretmenlere ileri düzey Türkçe şartı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda görev yapan yabancı uyruklu öğretmenler için Türkçe yeterlilik kriterini yükseltiyor. Hâlihazırda B1 düzeyinde aranan dil belgesi, akademik anlatım için yetersiz bulundu. Yeni düzenlemeyle sınıfta ders anlatacak yabancı öğretmenlerden C1 düzeyinde Türkçe yeterliliği istenecek. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, "Yedinci sınıfa fen bilgisi dersi anlatacak bir öğretmenin akademik anlatım yapabilecek düzeyde Türkçe bilmesi gerekir. Bu nedenle yabancı öğretmenler için C1 yeterliliğini zorunlu hale getiriyoruz" dedi. Yeni uygulamada C1 yeterliliğinin, ÖSYM tarafından tanımlanan yabancı dil sınavları ve eşdeğerlik tablosu esas alınarak değerlendirileceğini söyleyen Güner, "C1 seviyesi, o dile hâkim olmayı, akıcı konuşmayı ve etkili öğretim yapabilmeyi ifade eder. Bunui belgeleyemeyenlerin ders anlatması mümkün olmayacak" dedi.Sadece hazırlık sınıfı bulunan liselerde, fen ve matematik dersleriBakanlık izniyle ilkokul ve ortaokulda yabancı dil dışındaki tüm dersler Türkçe