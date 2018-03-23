Ersoy Dede

Aydın Doğan Her Zaman Yandaştı

Doğan Grubu medyadan çekilme kararı alınca, Aydın Doğan'ın politik baskılar nedeniyle yatırımlarını tasfiye ettiğini, özgür medyanın son kalesinin de yıkıldığını yazanlar oldu.. Bu adamlar tabi Türk medyası hakkında 'Facebook kültürlü' olduklarından işin esasının bu olduğunu zannediyorlar.. Değil..

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Gün geldi 'Lady'nin Topuk Sesleri' diyerek Tansu Çiller'e yaklaştılar. Gün geldi Mesut Yılmaz'la eve kapanıp kabine listesi hazırladılar. Gün geldi Ecevit'in partisini parçalayıp hükümet yıktılar gün geldi baraj altındaki ANAP'ı kurtarmak için Özer Çiller üzerinden Tansu Çiller'e 'ittifak' mesajı yolladılar.. 40 yıllık medya patronluğu döneminde en fazla kavga ettiği ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğu söylenir. Fakat Aydın Doğan en parlak dönemini de Erdoğan iktidarında yaşamıştır..

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"Bir Muhalif Ses Sustu" dendiği zaman Doğan'ın oportünist politik yaklaşımını görmemiş oluruz.. Evet Doğan Grubu her zaman yandaştı.. Genel Yayın Yönetmeni açıkça hükümetin bakanını arar ve teşvik pazarlığı yapardı. Bugün AK Parti'ye yakın herhangi bir yazarının böyle bir konuşması çıksa, kıyameti koparırlar değil mi?.. Ama Doğan Grubu öyleydi.. Amiral Gemisi'nin Kaptanı Ertuğrul Özkök'ün, Özallı yıllarda lakabı neydi peki? ÖZKÖŞK.. Evet, Özkök gazetecilikteki kariyerini güçlü iktidarın sahibi Turgut Özal'a yakınlığıyla yaptı. Kimse de bu durumu yadırgamadı..

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Doğan Grubu her vakit yandaştı.. Oktay Ekşi'den Tarhan Erdem'e, Altan Öymen'den Enis Berberoğlu'na daha pek çok isim açık açık CHP'liydi.... Şimdi ise ortada siyasi olmaktan çok ticari bir karar var. Hızla başaşağı giden grubu, eriyip yok olmadan kârlı bir şekilde sattı Aydın Doğan.. Aksi halde satış haberi çıktığında hisselerinin düşmesi beklenmez miydi? Ama öyle olmadı.. Yükseldi.. Demek ki yatırımcı bu satışla grubun kurtulduğunu düşünüyor. Yas tutacak, karalar bağlayacak bir şey yok.. Hürriyet gazetesi bir dükkandı, Aydın Doğan da bir tacir.. İşlem bu kadar basit...