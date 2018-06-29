Ersoy Dede

Bu manipülasyonun arkasında kimler var?

Anlaşılıyor ki, kamuoyunun 'CHP'nin ajansı' olarak bildiği SonAr'ın başkanı jübilesini yaptı. SON-AR aştırmasıyla bilinçli olarak manipülasyon yaptığını itiraf ettiğine göre artık bu sektörden bir beklentisi kalmadı anlaşılan.. Eskiden radyoda tarih sohbetlerini dinlerdim Hakan Bayrakçı'nın.. Bu saatten sonra o işi de güvenip yaptırırlar mı bilmiyorum.. Düşünsenize, senelerce tarih anlatıp, sonra günün birinde çıkıp; ".. O savaşın galibinin Türkler olduğunu söyleseydim beni çarmıha gererlerdi.." demeyeceğinin garantisi yok..

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Aslında Hakan Bayrakçı, anketlerde manipülasyon yaptığını farklı cümlelerle defalarca ikrar etmeye çalışmıştı. Yeni değil yani anlayacağınız. Bir defasında Meral Akşener için, 'Benim çalışmalarım sayesinde siyasette bir varlık gösterdi' demişti.. Bir başka yayında ise daha berrak ve anlaşılır biçimde 'biraz bol kepçeden verdik rakamları' diyecek, tüy dikecekti.. Zira Meral Akşener'in yola 13,5'la çıktığını zamanla 20'yi gördüğünü söylüyordu katıldığı programlarda.. Fakat kabul etmek lazım ki, altın vuruşu, CnnTürk'teki itirafıyla yaptı. O işte intihar dozuydu. ".. yüzde 51 bulduğumuzu söylesek bizi çarmıha gererlerdi.." dedi.. Şimdi Hakan Bayrakçı itirafını yaptı. Sıra bu suça ortak olan diğer herkeste.. Muharrem İnce'nin 'şizofrenler' dediği CHP seçmeni, eğer SonAr gibi manipülasyon şirketlerinden çıkan rakamlara inandırılmasaydı, "her şey yolunda olduğu halde biz neden kazanamadık" diye düşünüp, 'demek ki antidemokratik bir hadise var' hissine kapılmazlardı. Öyle ya adamlar dedi ki, "..ya hu bu anketlere göre bizim kazanmamız lazım.. Sırf 5 milyon kişi Maltepe mitingine gelmiş. Kaybetmiş olamayız. Demek ki darbe oldu.." Muhtemelen CHP'de, bu işin içinde bir iş olduğunu başka bilenler de vardı. Şimdi çıkıp onların da hesap vermesi gerek. Çünkü eğer Muharrem İnce'nin "adam kazandı" tavrı tahkim edilmese, öfkeli kalabalık bu manipülasyon ekibinin insafına bırakılsa belki de yeni bir kalkışmanın fitili ateşlenecekti. Anket operasyonlarından kimlerin neyi murad ettiği net biçimde ortaya çıkmadan bu sayfa kapanmayacak..

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