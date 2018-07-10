Ersoy Dede

Berat Albayrak Neden Hedef?

Bizde bir söz vardır; ".. arkasından 40 köpeği havlatmayan kurt değildir.." derler.. Baktım ki yeni kabine açıklandığından beri, PKK'sı, FETÖ'sü, faiz lobisi, çıkar grupları herkes ayakta.. Neden?.. Nedeni açık, nedeni basit.. Çünkü yerli olmak zordur ve Lider en zor olanı seçti..

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Bakmayın siz Sayın Berat Albayrak'a aile bağları üzerinden yapılan saldırılara.. Onlar hikayenin sosu.. Misal, Amerika'nın ortadoğu politikasında en baskın figürün, Başkan Trump'ın kızı İvanka'nın da eşi olan başdanışmanı Jared kushner olduğunu bilmiyor mu bu saldırganlar?.. Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararların tümü Trump'ın damadının eseri.. Bilmiyorlar mı sizce?.. Dert Sayın Albayrak'ın milli oluşu, bu topraklara ait oluşu.. Ve asıl önemlisi her durumda milli menfaatler ölçüsünde tutum almasıdır belli çevreleri rahatsız eden.. Nedeni basit, arz edeyim..

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Berat Albayrak'ın enerji Bakanı olarak ortaya koyduğu ve başından sonuna kadar dikkatle takip ettiği bir kaç başlık var. Enerjide arz çeşitliliği yaratmaktan tutun da bir vakitler, 'kapatalım buraları tamamen ithalata yönelelim' denilen madenlerin yeniden hayata geçirilmesine kadar.. Özellikle Anti kömür lobisine karşı yerli kömürün hakkını arayan bir bakan olarak Berat Albayrak'ı Brüksel'de, Washington'da değil, Zonguldak'ta Amasra'da sorun bakalım.. Bakalım ne anlatacaklar!.. Göreve geldiğinden beri en fazla üzerinde durduğu konu olan yerli kömüre geçiş ve rezervlerin doğru alanda kullanılması meselesi, alternatif kaynakların temsilcileri tarafından elbette hoş karşılanmayacaktı.. Hangi ülke ister ki Türkiye enerjide bağımlılıktan kurtulsun?..

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Bakan Albayrak net bir projeksiyon koyuyor ortaya.. Yerli kömür bunun bir ayağı. Diğeri, Konya'daki dünyanın en büyük güneş santrali yapımı.. - Ki bu yılın sonlarına doğru, Ankara'da yüzde 70'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikası devreye girecek.. Ve bu sene bitmeden yüzde 80'i yerli olan bu paneller, sadece Türkiye'de değil, dünyada da görücüye çıkacak.. Sadece bu mu?.. İsrail-Kıbrıs gaz ittifakı üzerinden Türkiye'ye saldıranların da hedefinde Berat Albayrak var.. Ne dedi Albayrak? ".. Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız? Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin…" dedi Akdeniz'de gaz aramaya çalışan küresel firmalara.. Şimdi onların yerli işbirlikçileri rahat bırakır mı Berat Albayrak'ı?.. Doğal gaz depolama yatırımlarının altında Albayrak imzası var.. En büyük sondaj gemisi Türkiye'de..

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Dahası da var.. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP.. Rus gazını Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşıyacak olan Türk Akımı.. Bitmedi.. Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere 2030'a kadar üç NGS'nin yapımı için atılan adımlar.. Siz bütün bu olan bitenlerin şaka olduğunu falan mı zannediyorsunuz?..

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Berat Albayrak'la birlikte bu ülke üzerine plan yapanların hop oturup hop kalkması son derece normal.. Bakın durumun ciddiyetini size şöyle anlatayım.. Türkiye'de kullandıkları taşeron örgütler eliyle, Berat Albayrak'ı Adana'da şehit edecekti bu alçaklar.. 24 Kasım 2016'da, Türkiye'nin enerji politikalarını anlatmak üzere gittiği Adana'da tuzak kurmuşlardı Albayrak'a.. Eğer Bakan, o sabah planlanan saatte Adana'ya gitmiş ve söz verdiği vakitte Valiliği ziyaret etmiş olsaydı, valilik otoparkına evvelden bırakılan bomba yüklü araç tam Bakan'ın giriş yaptığı sırada infilak edecekti.. Neden peki?.. Nedeni o suikast girişiminden tam bir sene evvel bakanlığı ilk devraldığı gün yaptığı açıklamada gizli.. 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düşürüldükten bir gün sonra bakanlık görevini teslim alırken, Türkiye'nin büyük oyunu gördüğünü ve bu tuzağa düşmeyeceğini söyledi.. Şimdi ise Berat Albayrak hazine ve maliyenin başında.. Elbette saldırılarını arttıracaklar.. Çünkü artık Türkiye, kimsenin operasyon sahası olamayacak. Nefes alamayacaklarının farkındalar.. Ama olsun. Ne dedik yazının başında?.. Aynen de öyle..