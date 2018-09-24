Ersoy Dede

CHP’deki darbe geni

Herkes Dursun Çiçek'in referans verdiği savcıları merak ediyor. Kim acaba Çiçek'e; ".. siz indirin biz yargılayalım.." diyen savcı ve başsavcılar.. Şüphesiz o sözünü ettiği Fetö kalıntıları kimse onların da bu devlet tepesine binecektir, kimsenin kuşkusu olmasın. Fakat benim orada takıldığım başka bir durum var. Şimdi bir an için kendinizi Dursun Çiçek'in yerine koyun. 15 Temmuz yaşanmış, memleket işgal edilmek istenmiş, millet iradesinin iki önemli noktasına, Külliye'ye ve Gazi Meclis'e bombalar atılmış.. Ülkenin cumhurbaşkanı öldürülmek istenmiş. Yüzlerce yurttaşımızı şehit vermişiz.. Bunun üzerine söylemiyle kendini açık eden biri çıkmış karşınıza. Ve diyor ki (anlamca); "..15 Temmuz'da yarım kalan o işi er geç bitireceğiz.." Kimse kusura bakmasın, 'siz indirin biz yargılayalım' o demektir. Anlaşılan o ki Dursun Çiçek, vaktiyle kendisine tuzak kurup içeri atan örgütün üyelerinden biriyle konuşmuş.. İlettiği o mesajdan bu sonuç çıkıyor.. Ve bu muhabbet durumu bize başka bir şey söylüyor.. Antidemokratik müdahale konusunda sabıkalı olan CHP, bir dönem karşı çıkıyor gibi göründüğü Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında da acaba FETÖ'yle örtülü bir iş birliği yapmış olabilir mi?.

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Şunu unutmamak lazım ki, TSK içinde eğer bir cunta varsa muhakkak ki en az bir cunta daha vardır. Tarihsel olarak yaşadıklarımız da bunun referansıdır. Dursun Çiçek ki FETÖ tertibinin en bilinen mağduruyken hangi cesaretle onun gözlerinin içine bakıp bu lafı söyleyebiliyorlar?..

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CHP'de (kim yönetirse yönetsin) hep o darbeci geni baskın çıkıyor. Unutmayın bugün İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olmaya çalışan Gürsel Tekin ne dedi? 'İktidara geldiğimiz gün bunların medyasına el koyacağız, medya patronlarını içeri atacağız' dedi. Demedi mi? Hangi meşru hukuk düzeninde yapacaktı bunu? ,Hüsnü Bozkurt, hepimizi denize dökmeyecek miydi?.. Süheyl Batum darbe yapmıyorlar diye TSK ya kağıttan kaplan demedi mi ş? Bunlar böyle.. Tanı bunları, tanı da büyü..