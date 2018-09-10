Ersoy Dede

CHP - HDP İttifakı Nasıl Olacak?

Yerel seçim sath-ı mailinde bugünlerin en popüler konusu seçim ittifakı.. Bakın medyaya, kim diyorsa ki; ilkeler, prensipler vesaire bilin ki ittifak için yol yapıyor demektir.. Aynı partinin rozetini taşıyan iki kişi arasında, ilkeler-prensipler falan tartışması olur mu ya hu?.. Cumhur ittifakı tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi devam ediyor zaten.. Bundan sonraki evre detay evresi.. Nerede MHP'li adaya AK Parti destek verecek nerede AK Partili adaya MHP.. Peki ya Millet ittifakı?..

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Hatırlayın onun iki ana bileşeni CHP ve İYİ Parti'ydi.. Fakat CHP, diğer ortaklarına çaktırmadan kenardan bir de örtülü bir HDP ittifakı kurmuştu.. Seçim sonrası ortaya çıkan rakamlardan da bu net biçimde anlaşıldı.. Bundan sonra da diğer ortaklarının güvenini tamamen kaybetti.. Yeni ortağıyla baş başa kaldı.. Demem o ki artık CHP için, HDP dışında birlikte hareket edeceği dominant başka bir partner yok.. Onunla da iş birliğini nasıl yapacağı merak konusu..

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Bakın CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nın profiline, İstanbul'a kimin aday gösterileceği konusunda fikriniz olsun.. PKK'nın siyasi kanadı tarafından da desteklenecek oy verilecek bir CHP'li.. Ya da CHP'nin de sahiplenebileceği bir HDP'li.. Sırrı Süreyya Önder gibi bir fotoğraf gelsin gözünüzün önüne yani.. Ya da Diyarbakır'da.. Kategorik olarak CHP'yi 'faşist' görmeyen bir HDP'li.. 'Kürtlere zulüm yapıldıysa onu da CHP bilerek yapmamıştır' diyecek birini arayacaklar muhtemelen.. Fakat orada zaten CHP'nin dengeleri bozacak kadar oyu yok.. O vakit belki de hem CHP'yi düşman görmeyen hem HDP'li kimliğini taşıyan hem de müslüman seçmenin sahiplenebileceği bir adaya çalışabilirler.. Burada da misal Altan Tan gibi bir portreden söz ediyoruz.. CHP ve HDP 1991'den beri çok defalar birlikte seçim çalışması yürüttüğünden hangi bölgede ne yapacaklarını çok çok iyi biliyorlar zaten.. Onlar açısından tablo berrak.. Alırlar ellerine kalem kağıdı, demografiler, etnik ve mezhepsel aidiyetler falan çalışırlar olur biter.. Peki ya her iki partinin de diğer kanadı ne olacak?..

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Azımsanmayacak bir Kürt nüfus, geçmişle hesaplaşmayı sağ iktidarlar üzerinden değil bizzat ve doğrudan CHP üzerinden yapıyor.. Zira bu vakte kadar uğradıklar haksızlıkların CHP Faşizmi olduğunun farkındalar.. Ret, inkar, imha, asimilasyon politikaları ve Kürtler üzerine kurulan baskının adresinin CHP olduğu konusunda kafalar net.. Hele 1938 Dersim Katliamı gibi spesifik bir takım olayların ana çıkış merkezinin CHP olduğu dikkatlerden kaçmıyor.. Bu şartlar altında böyle düşünen seçmeni sandıkta CHP'ye oy vermeye nasıl ikna edecekleri ise meçhul.. Tam tersi CHP'de de var.. Oy verdikleri parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi.. Ve Atatürk, emperyalizme karşı verdiği ulusal kurtuluş mücadelesiyle bu vatanı kurtardı.. Şimdi, emperyalizmin Türkiye'ye saldırttığı PKK'nın legal kanadı olan HDP, Kemalist CHP seçmeninde nasıl bir tesir yaratacak?.. Bu açmazlar kuşkusuz siyaset mühendislerinin masasında.. Çözdüklerinde işe koyulacaklar..

