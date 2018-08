Ersoy Dede

Muharrem İnce’yi Bekleyen Acı Son

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının gazıyla 1 numaralı koltuğu isteyen Muharrem İnce'nin hayalleri bir başka bahara kalmış gibi görünüyor.. Genel merkez 'imzalar ortada' diyor. İsteyen gelip bakabilir.. Bu, pratikte şu anlama geliyor. Muharrem İnce parti içinde girdiği bu üçüncü yarışı da daha başlamadan kaybetmiş oldu.. Yani artık CHP kapıları tamamen kapanmış oldu. Bundan sonra CHP'de değil genel başkan, delege bile olamaz.. Bu yarışa girmeden önce kazanabilecek yerlerden belediye başkan adayı gösterileceği söyleniyordu. Anlaşılan o iş de bitti.. Artık İnce'nin önünde iki yol var. Ya mevcut haliyle Kılıçdaroğlu'na biat edecek ya da kendi hareketini kuracak.. Politik kariyeri bakımından en rasyonel işin kendi hareketini kurması diyenler çoğunlukta.. Bense farklı düşünüyorum. O kapıdan çıktığı andan itibaren Muharrem İnce bir marjinal siyasi figürdür.. Şu anda adını dahi hatırlatamadığımız onlarcası gibi.. İsmail Cem nasıl yıldızdı, değil mi?.. Her kesimden destekçisi vardı.. Solcusu/sağcısı bayılıyordu adama.. Verdiler gazı parti kurdurdular.. Sonuç?.. Mustafa Sarıgül?.. Türkiye'nin her tarafında tanınan tek ilçe belediye başkanıydı.. Kurdu hareketini.. Adına da 'değişim' koydu.. Ne oldu?.. 'CHP içinde ulusalcılar baskılandı' söylemiyle Emine Ülker Tarhan'ı ittiler.. Nerede?.. Daha eskiye Turhan Feyzioğlu'na falan gitmeye gerek yok.. Bugünün CHP siyasetinde ana gemiden kopan marjinalleşiyor. Net.. Muharrem İnce'nin başına gelecek olan da odur. İster mevcut partilerden birini alsın dönüştürsün, isterse yeni parti kursun, alacağı en baba oy yüzde 1 buçuk yüzde 2.. Buna hazır olmalı yola çıkarken.. CHP ise, her türlü fırtınaya rağmen yüzde 20 oyunu korumaya devam edecektir.. Yani Muharrem Bey kaldığı yerden her gün cuma namazı kılmaya devam edecek. Ama CHP 'küçük olsun benim olsun' siyasetiyle yoluna devam edecek anlaşılan..

Gelelim Muharrem İnce'nin gururla anlattığı; ".. 41 yıllık yüzde 30 barajını yıktık, elbet yüzde 50'yi de yıkarız.." söylemine.. İnce'nin bahsettiği 1977 seçimlerinde Ecevit'in aldığı yüzde 41'lik oy.. İnce'nin dediğine göre CHP bir daha yüzde 30'un üstüne çıkamamış.. Oysa rakamlar tam da öyle söylemiyor.. 1983'te Halkçı Parti %31 almış.. 1987'de SHP'nin %24,7'si ile DSP'nin % 8,5'ini toplayınca %33,2 gibi bir şey yapıyor.. 1991'de DSP'nin 20,8'i ile SHP'nin 10,7'si de toplamda 31,5 gibi bir rakam veriyor.. 1999'da da 31-32 olmuş bu toplam.. Yani eğer baraj yüzde 30 ise eğer o barajı bir kaç kez geçmişler.. Bu da Muharrem Bey'e kötü haberimiz olsun..