Ersoy Dede

Son Mesajı Bize Verdi

Ay yıldızlı al bayrağımıza sarılı Filistinli şehidimizi gördünüz değil mi? Muhammed Şerif Bedvan.. Sayfalar dolusu yazsak köşelerimizde, günlerce konuşsak televizyon programlarında, o şehidimizin Hakk'a yürürken verdiği mesajı anlatamazdık. Anlatamadık da nitekim.. Ezilen mazlum müslüman coğrafyalar için bizim ne ifade ettiğimizi görüyor musunuz? Lider, Davos'ta 'one minute' çektiğinde, 'işte şimdi mahvolduk' diyenlerle, 'sonunda sahipsiz olmadığımızı hissettik' diyenlerin savaşında kimin galip geldiğini gördük.. Bir Filistinli şehit oldu, bir millet uyandı. Bugün katil İsrail, kurşunlarla öldürdüğünü zannettiği umudu aslında nasıl yeşerttiğini bilse başını taşlara vururdu. Şehidim ay yıldızlı al bayrakla uğurlanırken sonsuzluğa bize bir şey diyor.. diyor ki, Ey Türk milleti.. uyan.. bu bir siyonist işgaldir. Ve bu işgalin ana hedefi İstanbul'dur.. Müdafaası da İstanbul'dan yapılır.. Dava Filistin davası değil, Kudüs davasıdır.. Kudüs ise bütün müslümanlarındır.. Diyor ki şehidimiz al bayrak altında.. Madem ki hilafet sendedir, kenardan seyredemezsin.. Madem ki Erdoğan umududur ümmetin, bize başka rehber gerekmez.. Bütün cihadı boyunca elinden bir kez olsun Türk bayrağını bırakmayan şehidim, son yolculuğa çıkarken de son sözünü işte böyle söyledi.. Şehidim, hedefin hedefimizdir..