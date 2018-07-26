Ersoy Dede

Alpay Özalan Milletin Yüreğini Soğuttu

CHP eliyle Gazi meclis'e giren PKK'lılar provokasyona erken başladı. Ya ne yapacaklardı ki?.. Varlık sebeplerine uygun davranıyorlar.. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden alçak teröristleri; "bu eylem yapmaya mecbur kaldığımız bir yöntem" sözüyle sevimli göstermeye çalışan, "devletiniz katil, seri katil, çocuk katili" diyen Ahmet Şık şimdi o devletin bordrosunda ne yazık ki.. Sırtını yasladığı PKK'nın ve YPG'nin desteğiyle millete parmak sallayan terör muhibbi Barış Atay da mecliste ne yazık ki.. Ve PKK-Fetö işbirliğiyle bombalanmış olan Gazi Meclis'in kürsüsüne çıkıyorlar aynı küstah dille milleti tehdit etmeye devam ediyorlar.. Bu vakte kadar bu kepazeliğe seyirci kalınmış olsa bile artık yeter..

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İşte üç gün önce yaşananlar da bunun bir özeti.. Önce o rezilliğin daha fazla devam etmemesi için önce Meclis Başkan vekili Mustafa Şentop mikrofonu kapattı. Ardından iğrençlik devam edince vatansever milletvekilleri yerlerinden kalkarak bu terör sevicilere tepki gösterdi.. Elbette eski milli futbolcu Alpay Özalan o kareye giren en tanıdık isim olduğu için tartışma onun üzerinden yapılıyor.. Meclis'te yaşanan o skandal karşısında susup oturmayan Alpay'a tepki gösterenler, acaba tek dertleri meclisi karıştırmak olan kravatlı PKK'lılara tek söz etmeyecek mi?. Kimse sormayacak mı; "… devletiniz seri katildir.." diyen Ahmet Şık'a, ne işin var Yüce Meclis'te diye.. Afrin Harekatı öncesi YPG adına Türkiye'yi tehdit eden Barış Atay'a, o milletvekili yeminini ederken neler hissettin?' demeyecek mi kimse?!.. Ya hu Ulusal Kurtuluş savaşı yönetmiş Gazi Meclis'te ne işi var bu adamların?!.. Bu tablo sadece bana mı çok garip geliyor?..

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Kimse kusura bakmasın ama başta Alpay Özalan olmak üzere bu PKK'lılara tepkisini açıkça ortaya koyan herkese minnettarız milletçe.. Kimse karnından konuşmasın. Alpay'ın o öfkeden deliye dönmüş halini görünce milletin yüreği ancak soğudu.. Hatırlayın bir önceki dönem ne olmuştu?.. CHP'li Özgür Özel'in o kabul edilemez sözleri karşısında dut yemiş bülbül gibi kalan AK Parti grubuna Erdoğan çok sert tepki göstermişti.. "Ben aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Onun için ona verecek cevabım olmadı. Ama aşağıda olmuş olsam ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim" demişti.. Alpay Özalan'ın Barış Atay ve Ahmet Şık'a tavrını, Başkan'ın bu sözüye beraber yorumlayın..

