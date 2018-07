Ersoy Dede

Siyonist Evanjelist Vesayetinde Beyaz Saray

Evanjelist Protestan Papaz'ın cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasıyla birlikte ABD'li yetkililerin, teşekkür etmeseler bile, durumdan memnuniyet duyacakları tahmin ediliyordu.. Ancak bambaşka birşey oldu.. hepsi çılgına dönmüş gibi Türkiye'ye saldırmaya başladılar. Ve elbette hariciye, bu saldırıların neden bir anda bu kadar yoğunlaştığını anlamaya çalışıyor..

**

Saldırılar yoğunlaştı çünkü vakit geldi… Evanjelistler; Yahudilerin, "Tanrı'nın Seçilmiş Halkı", İncil'de sözü edilen Kutsal Topraklar'ın da Yahudilere ait olduğuna inanıyorlar. Bakın Trump iktidarında ABD yönetiminin üzerinde ciddi bir evanjelist baskı olduğunu farketmiyor musunuz?..

**

Önceki ABD başkanları bu lobinin doğal olarak emrindeydi.. En çok etkisi, Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush döneminde hissedildi.. Fakat 11 Eylül saldırılarıyla beraber Evanjelistler Tanrı'yı kıyamete zorlayacak müdahalelerine başladılar. Mesela Afganistan ve Irak'ın işgali.. Evanjelist Siyonistlerin harekat merkezi haline dönüşen Beyaz Saray, Oğul Bush döneminde, El Kaide'yi öne sürerek, adlı adınca "Haçlı Seferi"ne başlamıştı.. "Ya bizimlesiniz, ya da düşmansınız" diyordu Bush.. Hatırlayın..

**

Şimdi Evanjelsitler'in, Trump'ı iktidara taşıyan güç olduğu artık daha da belirginleşmiş durumda.. Bakın Trump'ın, susması için para verdiği hayat kadını ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.. Trump'la, öve öve bitiremediği avukatı Michael Cohen arasında geçen konuşmanın ses kaydı sızdı.. Burada Trump, çok net biçimde kadına para ödenmesi talimatını veriyor.. Avukatı 'nakit mi verelim?' deyince, 'hayır çekle ödeme yapın' diyor.. Şimdi, çok yeni ortaya çıkan bu ses kaydı nedeniyle iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Trump'a, Siyonist/Evanjelist lobi bir fırsat daha vermiş durumda.. Her başı sıkıştığında yeni bir hamle yaptırdıkları Trump'ı şimdi de bölgedeki tek güvenilir müttefiki olan Türkiye'yi karşısına alarak Brunson konusunda rest çekmeye ittiler.. Evanjelistlerin Beyaz Saray'daki temsilcisi Mike Pence'e söyletilen 'yaptırım' sözünü, Trump'ın da kabullenip yeniden dillendirmesiyle 'devlet politikası' haline getirmiş oldular.. Dünyanın en zeki tüccarlarından biri olan Trump, böyle bir dönemde bu kadar riskli bir hamleyi neden yapmış olabilir başka?..

**

Ve de asıl önemlisi ne biliyor musunuz?.. Evanjelist Protestan Papaz Brunson'ın, bugünkü refleksten de anlıyoruz ki, Türkiye'deki varlık nedeni konusunda yargı yanılmamış.. Böyle yüksek perdeden tepki verdiklerine göre Brunson, 'doğru adam'mış demek ki.. Ancak bu kadar basitçe izah edilmeyecek kadar karmaşık bir döneme girdiğimiz de muhakkak.. Misal Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edildiği, yahudi ulus devlet yasasının kabul edildiği bir dönemdeyiz.. Brunson'ın tam da sınır hattı olan Türkiye'de görev yaptığı coğrafya Evanjelistlerin ana ilgi alanı.. Onlara göre bugünkü Filistin, yeni dünyanın kapısı.. İnanışlarına göre İsa Mesih, Armegedon savaşında Kudüs'e inecek ve Tanrı Krallığı'nı kuracaktır. Son bir kaç teknik düzenleme öyle görünüyor ki, bu bekledikleri 'son'un başlangıcına olan hazırlıkmış.. Ve kendi inanışlarına göre 'asıl sahipleri'ne verilecek olan "vadedilmiş topraklar" Nil ve Fırat arasındaki her yer.. Irak, Suriye, Mısır, Sudan, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt topraklarının tamamı.. Ve elbette Türkiye.. Adı geçen ülkeleri getirin gözünüzün önüne. 2011'den beri devam eden bir yeniden organizasyon faaliyeti olduğunu net biçimde göreceksiniz.. Türkiye'de Gezi vesaire gibi şeylerle deneyip başarılı olamayınca açık açık 15 Temmuz işgal harekatına girişmişlerdi..

Bütün bunların tesadüf olduğuna inanmak güç..

**

Şimdi Trump'ın bundan sonraki hamlelerinin ne olacağını göreceğiz. Trump, damadı Jared Kushner üzerinden sağdan Siyonist tazyik alıyor.. Kendisini (Mike Pence'i 2.adam yapmak şartıyla) başkanlık koltuğuna oturtan evanjelist lobiden de soldan baskı görüyor. Tam ortada sıkışıp kalmış bir Trump'tan söz ediyoruz.. Türkiye zaten yapması gerekeni yapıp, 'One Minute' çekmiş durumda ABD'ye.. Fakat Trump ne yapacak bundan sonra, ben asıl onu merak ediyorum..