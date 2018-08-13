Ersoy Dede

Bu Nasıl Seferberlik Halidir!

Hiiç lafı eveleyip gevelemeden açıkça söylemek lazım ki, şu an 'Finansal 15 Temmuz'u yaşıyoruz.. Yaşıyoruz diyorum zira 15 Temmuz 5 saatte bitmiş, ihanet şebekesi donlarıyla yerde kalmıştı.. Oysa bu finansal terör saldırısı durmaksızın devam ediyor.. Hani lunaparklarda kafasına tokmakla vurulan kurbağalar vardır ya. Bir tanesini çıktığı çukura gömersin az ötede bir kurbağa daha fışkırır yerden.. Tam da o günlerden geçiyoruz.. Başkan, açıkça bir istiklâl mücadelesinin tam ortasında olduğumuzu ilan etti.. Biz ise tarih yazılırken buradayız..

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Eğer hepimizin ortak kanaati bunun bir finansal 15 Temmuz olduğu yönündeyse, hepimizin aynı anda aynı inanç ve kararlılıkla hareket etmemesini nasıl açıklayacağız?.. Bir taraftan yuları Amerika'daki karar verici ailelerde olan televizyon yorumcuları bir taraftan 'gemi' metaforuyla, kaptanın değişmesi için ülkenin karaya oturması gerektiğine inanan hain tayfası bir taraftan operasyonlarına hız kesmeden devam eden FETÖ ve onun ülkede kalmış bir avuç işbirlikçileri.. Hepsi aynı anda bu saldırı ortamında selden kütük kapma telaşına girmiş durumdalar.. Onları anlıyorum.. Peki lafa gelince mangalda kül bırakmayan sözde vatansever gücü-kuvveti yerinde bu milletin evlatları nerede?..

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Yapacağınız şey çok basit.. Kendi altınınızı, kendi dolarınızı yastık altından çıkarıp kendi adınıza açtığınız hesaba Türk Lirası olarak yatırmak.. Bu kadar.. Kimseye vermeyin paranızı. Hediye etmeyin. Kredi açmayın. Kendi banka hesabınıza yatırın.. Ne kadar parayı yatıracağınızı da söyleyeyim size.. Elinizde tuttuğunuz Amerikan malı cep telefonuna verdiğiniz para kadar parayı yatırın.. İşadamı Murat Sancak, gücü yeten herkesin cep telefonuna verdiği kadar paranın TL karşılığı olan 1.000 doları bankaya yatırmakla, bütün oyunların bozulacağını söylüyor ki doğrudur.. 10 milyon kişinin bu çağrıya uymasıyla, bu sayede sisteme girecek 35/40 milyar liranın Türkiye'yi şahlandıracağı ortada.. Murat Sancak bu ilişkiyi şöyle açıklıyor; "... Piyasaya girecek bu para Türkiye'den çıkan yabancı sermayenin yerini alıyor ve yerli sermaye oluyor. Dolar ve Euro yerle bir oluyor faizler dip yapıyor.. Ekonomimiz şahlanıyor...." Beklenen şey bir fedakarlık da değil esasında.. Yine kendi paranız yine kendi hesabınızda olacak.. Ve yarın torunlarınıza diyeceksiniz ki; ben küçük fakat önemli bir şey yapmıştım... Yaparlarsa tabi..