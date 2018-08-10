Ersoy Dede

Ekonomik Terör Saldırısı Altındayız

7 Şubat 2012'deki kepazelikten, Mayıs 2013 Faşist Gezi kalkışmasına.. 2013 / 17/25 Aralık yargısal darbe girişiminden 2014 Ocak Mit Tırları ihanetine.. 2015 Çukur teröründen, İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Suruç ve bilumum terör saldırılarına.. Ve en son 2016 / 15 Temmuz'daki Anadolu'yu işgal girişimine kadar tüm saldırıların arkasında tek bir güç var... Amerika Birleşik Devletleri.. Her seferinde denedi ve beceremedi.. Askeri darbeyle denedi.. Yargısal darbeyle denedi. Ama bu millet her defasında püskürtmeyi başardı.. Şimdi ise ekonomik terör saldırısı ile karşı karşıyayız.. Amerika dolar operasyonuyla Türk halkına diz çöktürmeye çalışıyor.. FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DHKP-C'siyle aralıksız saldıran bu emperyalistlere ne zaman pabuç bırakmışız da bugün sonuç alabileceklerini zannediyorlar, anlamıyorum..

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Bakın bu saldırının nasıl duracağını açıkladılar.. ( dolayısıyla saldırdıklarını da ikrar ettiler..) "...Papaz Brunson'ı verin, S-400 ihalesini iptal edin, Suriye'de kurulacak terör devletine göz yumun.." O zaman? E işte o zaman bu saldırı duracak.. Türkiye'de görevli mandacı gazeteciler eliyle, dolar kurundaki artışın ekonomik olmadığını, siyasi olduğunu ilan ettiler.. Ne yazdı Mirgün Cabas? "..Papaz'ı verin, üzerine de şu şu kişileri serbest bırakın, dolar kuru düşsün.." Bu adam, Türkiye devletiyle pazarlığa oturacak cüreti herhalde oturma organlarından almıyor!.. Elbette onu Türkiye ile müzakereci olarak tayin eden güç her kimse onun talepleri bunlar.. ABD, açık açık iç işlerimize ve dahası iç hukukumuza müdahale sayılabilecek alçakça talepleri sıralarken dönüp de onlara, "biz egemen bir devletiz aga, sen kim oluyorsun!" demeyen bu müstemleke çocukları Ankara'ya, Amerika'nın şartlarını yükseltmekte bir sakınca görmüyor.. S 400 için NATO bile 'bizi ilgilendirmez' derken ABD'nin böylesi efelenmesine kimsenin sesi çıkmıyor.. Papaz ise bugün görece konforlu bir yargılama süreci geçiriyor.. Ev hapsinde ve rahatı yerinde.. Zira eğer konu sahiden papazsa, o adam iki yıldır tutuklu. İki yıldır bu kadar rüzgar yapmadılar.. Hatırlayın, konsolosluk görevlisi bir Türk kurye tutuklandığında vize kısıtlaması getirmişti ABD.. E o gün Papaz da tutukluydu!.. Kimsenin aklına gelmedi.. Dahası 15 Temmuz işgal girişiminin bir numarası dahil FETÖ'nün onlarca ismini himaye eden ABD, sorulduğunda 'bağımsız yargı'yı işaret ederken, bizden açık açık siyasi müdahale istediğini gizlemiyor..

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İşin özü esası şudur.. Bizi bu ekonomik saldırının hedefi yapan her ne ise hızla ona çözüm bulmamız gerekiyor.. Enerjide dışa bağımlılık bir, savunma sanayide dışa bağımlılık iki.. Bu iki konu halledildiğinde artık böylesi küresel finansal saldırıların da hedefi olmayacağız. Bunda da iki sene dişimizi sıkmamız gerekiyor. Evvela Akdeniz ve Karadeniz'deki nükleer santraller ardından da savunma sanayi.. Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şart. Bunun için içinden geçtiğimiz bu post modern istiklal mücadelesinde dik durma zamanıdır..