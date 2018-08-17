Ersoy Dede

Berat Albayrak Gerçeği

Bu son yaşadığımız finansal saldırı kuşkusuz sistematik diz çöktürme operasyonları zincirinin bir halkasıydı.. Üzerine çok konuştuk, konuşmaya da devam ederiz.. Ancak bu terör saldırısının bir de görünmeyen hedefi vardı ki, o çok daha önemli.. Daha Hazine ve Maliye Bakanı olarak ismi açıklandığı anda Berat Albayrak'ı o koltuktan indirmek için güç birliği yaptı bir takım çevreler.. Tasmaları ABD'nin elinde olan FETÖ unsurlarını zaten biliyoruz.. Fakat ona sözde AK Partili bazı isimler de örtülü destek verdiler.. Açıktan Berat Bey'in ne kadar isabetli bir görevlendirme olduğunu söylerken kapalı kapılar arkasında başka filmler çevirdiler.. Sahte isimlerle Twitter'dan "Yetiş Ya Ali" mesajları yazıp, Ali Babacan- Mehmet Şimşek güzellemeleriyle Berat Albayrak'ı yıpratmaya çalıştılar.. **

Küresel finansal sistem, enerji bakanlığı döneminde az mı uğraştı Berat Albayrak ile. Düzmece mailler iftiralarla itibarsızlaştırma operasyonlarını görmedik mi!.. Peki sonunda ne oldu? Bakanlığı dönemi enerjide güçlü işbirliklerinin geliştiği, Türkiye'nin gücünün arttığı, devrimsel hamlelerin yapıldığı bir dönem olarak Berat Albayrak adı, altın harflerle yazıldı..

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Gelelim bugüne.. Bu saldırılarla ; ".. Ülke batsın yeter ki Erdoğan gitsin.." diyen hain şebekesinin nasıl zil takıp oynadığını gördünüz.. işte bu ihanet şebekesi bu krizin Berat Albayrak'ı da götüreceğine o kadar inandı ki, sormayın.. Şimdi sonuca bakıyoruz.. Göreve gelir gelmez kucağında böyle ağır bir sorunu bulan Bakan, stratejik hamlelerle ülkeyi güvenli limana yanaştırmayı başardı.. Öyle ki, ".. beceremiyor, gitsin.." tezviratının aksine attığı ustaca adımlarla böylesi büyük bir saldırı karşısında muhteşem bir sınav verdi.. 'Güç kaybediyor' diyenlerin aksine gücünü tahkim etti.. Artık bir Berat Albayrak gerçeği ile karşı karşıyayız.. Alışsanız iyi olur..