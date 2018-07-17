MERYEM GAYBERİ

Onlar şehit, biz şahit…

Önceki akşam 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yıldönümünde bir kez daha iki yıl önce aynı geceye gittik. Daha doğrusu önceki gece iki olay beni derinden etkiledi.

Birincisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma toplantısında, kalkışma gecesi hayatını kaybeden 251 şehidin isimleri tek tek okunurken gözümden yaşlar geldi. İkincisi de saatler gece yarısı 00.00'ı gösterdiğinde minarelerden okunan ve arşı titreten salalar…

Gözlerimizden istemsizce yaşlar boşalıyordu. İki sene önce de aynı gece hiç susmamıştı salalar. Tekbirler, ezanlar ve salalar, tanka, topa, kurşuna direnen milletin en büyük cephanesi olmuştu. Millet 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü titretiyordu haykırışlarıyla; "Hadi çıkın bir daha karşımıza. Hadi..."

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Başkan Erdoğan Köprüde, "İnlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar kovalayacağız. Onları söküp atacağız" diye konuşuyordu.

İhanet gecesiyle ilgili paylaşımlar yaparken sosyal medyada Mehmet Mert isimli bir takipçim, "Cesur, namuslu, merhametli, onurlu insanların ülkesidir Türkiye. Bu yüzden 15 Temmuz takvimlerde bir tarih değil bu ülkenin anlamını kalbimize bağlayan bir mühürdür" diye yazıyordu.

Biz o gecenin sabahı evimize döndük ama vatan için, millet için, din için gözünü kırpmadan hayatını feda eden 251 şehidimiz evine, eşine, çoluk çocuğunun yanına dönmedi. Onlar,Peygamber Efendimize komşu oldu. Ey şehitler siz "Ölüler" değil "Diriler" âlemindesiniz…

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Sosyal medyada bir hesap, 15 Temmuz 2016 gecesi, kim ne mesaj attı onları derlemiş. Sağ olsunlar benim attığım mesajları da paylaştılar. 15 Temmuz 2016'da saat 22.30 gibi "Allahım sen koru ülkemizi", 22.55'te "Demokrasinin tırnağına zarar gelsin, 75 milyon sokaktayız. Haberiniz ola..." diye yazmışım. Ve saat 23.00'te ise "Kaçıncı yüzyıldayız? Ne darbesi? Kimsiniz siz? Bunun hesabını en ağır şekilde vereceksiniz" diye yazmışım.

Allah'a şükürler olsun hesap veriyorlar şimdi. İki yıl önce 15 Temmuz gecesi millet olarak hayatımızın en kötü saatlerini yaşıyorduk. O kaotik ortamda Atatürk Havalimanı'na doğru ilerlerken bir yandan da bu mesajları yazarak darbecilerin kesinlikle başarılı olamayacağına iman ediyorduk. Şerri, hayra çeviren Allah'a binlerce hamdolsun.

Son bir not.

Her 15 Temmuz yıldönümünde milletin hissiyatını paylaşmayan bazı zevzeklerin ve 'kripto' tiplerin, "251 şehit var ama kutlama yapıyorlar" şeklindeki saçmalamalarını umursamayın.

Evet 15 Temmuz, milletin imanıyla ve çıplak elleriyle yazdığı şanlı bir destanı "Anma"dır.Çünkü 250 şehidimiz var. Ama 15 Temmuz aynı zamanda bir kutlamadır çünkü o gece tarih yazdık milletçe...