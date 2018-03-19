Mehmet Sait Kılıç

Reis Almanların masasını devirdi!

Öte yandan,"Zeytin Dalı Harekatı"nda birtakım Alman silahlarının kullanılmasına bu anarşistler çok kızıyorlar.

Bunlar, "Almanya Türkiye'ye artık silah satmasın" diye ağlayıp duruyorlar.

Bunlar, "Türkiye, sizin sattığınız silahlarla Afrin'de sivilleri öldürüyor" diye Alman kamuoyuna yönelik kara propagandalar yürütüp duruyorlar...

Yazık değil mi bu deyyuslara(!)...

Gel gör ki, Almanya ile savaş sanayisindeki stratejik ortaklığımız ve savaş ekipmanlarıyla ilgili alış verişimiz hız kesmeden devam ediyor...

Diğer yandan, Almanya, Afrin'e yönelik operasyonumuzla ilgili bugüne kadar PKK ve YPG'nin arzu ettiği biçimde bir açıklama yapmadı.

Hatta bizimle daha da sıkı fıkı oldu... PKK'ya yönelik baskıları arttırıp hayatı onlara dar etti...

Görüldüğü üzere, Erdoğan, Alman gizli servisinin PKK'yla ilgili çeyrek yüz yıllık hesaplarını başlarına geçirdi...

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Yakın bir gelecekte Almanların zimamı (yuları) bizim elimizde olacak!

Neden?

Almanlara karşı makûs mukadderatımız tersine dönüyor da ondan.

Koskoca Osmanlı'yı gözüne kestiren ve batıran emperyalist, militarist ve faşist Almanya'dır. Akabinde kafasına sıkarak intihar eden de Almanya'dır.

Almanya benzer bir haltı İkinci Dünya Savaşı'nda da yemek istedi... (Ama o zaman bizi dünya savaşına bulaştıramadı. Gerçi istesek de bulaşamazdık. Çünkü CHP bizi bitkisel hayatta sokmuştu. Oksijen çadırında yaşatıyordu. Başımızda da İsmet bulunuyordu. Hani şu Stalin'den çok korkan diktatör...)

Almanya dirildi, Avrupa'nın en zengini ve AB'nin de patronu oldu... Şimdi şimdi biz de Reis'le dirilmeye çalışıyoruz...