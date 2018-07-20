Mehmet Sait Kılıç

Dünya Kupası'nı Afrikalılar mı, Fransızlar mı kazandı?

2018 Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ı 4-2'i yenen Fransa kazandı. Böylece Fransızlar bu kupayı ikinci kez müzelerine götürmüş oldular.

Doğrusu şiddetli yağmur altında yapılan kupa töreninde, Fransız futbolcuların yağmura aldırış etmeden çocuklar gibi sevinmeleri görülmeye değerdi...

İşin matrağı, Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunu yüzde 80 oranında göçmenler oluşturuyordu.

Demek ki Fransa'yı Dünya Kupası'nda göçmenler temsil etmiş! Daha açık ifadeyle, kupayı Fransa'ya Fransız oyuncular değil Afrika kökenli mülteci oyuncular kazandırdılar...

Yeri gelmişken şunu da itiraf edelim: Bu zaferle Fransız halkı kendi göçmenlerinin başarısını ilk kez tek yürek olarak alkışlamış oldu.

Ama bu güzel atmosfere gölge düşüren hadiselerde vuku buldu.

Fransız Milli Takımı'nı göçmenlerin oluşturmasına rağmen, Paris'te banliyölerden şehir merkezine akış olmaması için tren seferleri güvenlik gerekçe gösterilerek durduruldu.

Peki bunu niçin yapmışlardı?

Herhalde pis göçmenler kutlamalara katılmasınlar diye(!)

Fransa çapında sokaklarda on binlerce asker ve polis hem göçmenlerin neden olabileceği olası olayları önlemek hem de olası bir saldırıya engel olmak için alarm modundaydı.

Oysa ki göçmenlerin böyle bir planı yoktu.

Niçin olsun?

Onlar da herkes gibi bu sevinci doyasıya yaşamak ve paylaşmak istiyorlardı.

Anlayacağınız özgürlüğün (sözde) temsilcisi olan Fransızlar göçmenlerin böylesine büyük bir zaferi kutlamasına izin vermediler.

Gelinen aşamada, Fransa bırakın yeni Müslüman mülteci almayı, şimdi kendi Müslüman mültecilerimden nasıl kurtulurum derdinde...

Madem öyle, o zaman oynatmasılar göçmenleri milli takımlarında.

Değil mi efendim?

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N'Golo Kante

Fransız Milli Takımı'nda Kante diye bir oyuncu var. Aslen Malili. (Orası neresi yahu?) Paris'te dünyaya gelmiş. Paris'in banliyösü Rueil Malmaison'da büyümüş. Banliyölerden yeşil sahalara geçiş yapan bir oyuncu.

Hayat hikayesi çok ilginç. Kante, Paris sokaklarını çöp toplayıcısı olan babasıyla dolaşırken tanımış. Fransa, 1998'de Dünya Kupası'nı kazandığında sokaklara sevinçle çıkan Fransızların geriye bıraktığı çöpleri toplayanların başında geliyor.

20 yıl önce yeşil sahalarda çöp toplayan Kante, şimdi Dünya Kupası'nda Fransa'nın en önemli yıldızlarından biri. Daha doğrusu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri.

Kante, banliyölerde tişörtlerin amblemi, evlerin camlarına asılan fotoğrafların ve arabalara yapıştırılan çıkartmaların sembolü...

Her maç sonrası sokaklara çıkan göçmen gençlerin gönlüne taht kuran muhteşem bir kahraman...

Banliyölerden profesyonel futbolculuğa gitmenin neredeyse imkansız olduğunu bilen ama hiçbir zaman da umudunu kaybetmeden mücadele eden Kante sonunda muradına erdi: Büyüdüğü Rueil Malmaison sokaklarından şimdi Dünya Kupası yıldızlığına yürüdü. Darısı diğer göçmen futbolcuların başına.