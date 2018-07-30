Mustafa Taha Dağlı

MESUT ÖZİL KİM DENİZ NAKİ KİM?

Mesut Özil dünyaca ünlü bir futbolcudur.

Deniz Naki ise futbolcu görünümlü bir teröristtir.

Bu ikisini kıyaslamak aslında mümkün değildir ama yapanlar oldu.

Aslı Aydıntaşbaş onlardan biriydi.

Washington Post'taki makalesinde Mesut Özil için "derdi ırkçılık ile mücadele ise işe Berlin'de Deniz Naki'yi bulup kucaklayarak başlamalı" dedi.

Deniz Naki de Mesut'a seslendi, "seni milli ve yerli görenler beni neden terörist gördüler" diye propagandaya girişti.

Mesut meselesini tekrar anlatmaya gerek yok.

O zaten ırkçılara en güzel cevabı verdi.

Tek suçu vardı aslında.

O da Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmesiydi.

O ziyareti o kadar kafaya taktılar ki, Mesut da son sözü şahane söyledi.

Gelelim Mesut üzerinden terör propagandası yapmaya kalkanlara.

Mesut ile Deniz Naki'yi aynı kefeye koymaya kalkışanlara.

Mesut futbolcu kere futbolcudur.

Dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı hala da oynamaya devam ediyor.

Mesut Özil'i dünyanın bir ucunda olup da futbola meraklı olan herkes tanır.

Peki Deniz Naki kimdir?

Hasbelkader futbolcu olmuş.

Ama asıl işi PKK terör örgütü.

Toptan çok silahla haşır neşir olan biri.

Türkiye'de de ortalama takımlarda top oynadı.

Maç yapmaktan çok PKK propagandası yaptı.

Terör örgütü için ekmeğini yediği kulüplere ihanet etti.

Yine de bu güzel ülke ona fazlasıyla müsamaha gösterdi.

Ama o "ben terör örgütü yandaşıyım" diyerek Almanya'ya kaçtı.

Türk askeri Afrin'de PKK teröristleri ile mücadele ederken Deniz Naki Berlin'de PKK için gösteriler yaptı.

Cenevre'de BM binası önünde PKK için terör çadırı kurdu, eylem yaptı.

24 Haziran seçiminde Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımız ve Ak Parti'nin tamamına yasak getirildi.

Ama HDP, İP ve CHP'ye propaganda izni limitsiz şekilde verildi.

O süreçte de karşımıza Deniz Naki çıktı.

Offenbach kentinde PKK uzantısı HDP için oy istedi, seçim çalışması yaptı. Kimse gıkını çıkarmadı.

Mesut'un tek suçu Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmekti.

Mesut İngiltere'de Arsenal takımında oynuyor, Erdoğan da Londra ziyaretinde diye gidip ülkesinin başkanına bir forma hediye etti, hepsi bu.

Irkçı Almanlar, Başbakanından Cumhurbaşkanına, futbol federasyonu başkanından, sportif direktörüne kadar hepsi " futbola siyaset bulaştı" diye yaygara kopardı.

Bugün Deniz Naki denen futbolcu görünümlü teröristle Mesut Özil'i aynı kefeye koymaya kalkanlar şuna cevap versin.

Mesut ülkesinin başkanını ziyaret etti diye, futbola siyaset bulaştırıyor ya.

Peki Berlin'de federal mecliste PKK eylemi yapan, BM ofisi önünde terör çadırı kuran, PKK uzantısı HDP için Almanya'da oy toplayan Deniz Naki ne yapmış oluyor o zaman?