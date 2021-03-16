Altın fiyatları için rüzgar tersten esiyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın yorumu!

Altın fiyatları için Mart ayında da hareketlilik sürüyor. Salgın yılı 2020'de ons altın, yatırımcısına yüzde 25 getiri sağlarken, gram altın ise yatırımcısına yüzde 56'yı aşan kazanç sağladı. 2021 yılında altın fiyatları için rüzgar tersine döndü. Ons altın ve gram altın düşüş trendine girdi.
2021 yılına 454 liradan giren gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın sıkı para politikası neticesinde gerileyen dolar kurunun etkisiyle kademe kademe geri çekildi. 2021 yılında gram altın, en düşük gördüğü seviye dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 12 düzeyinde bir kayıp yaşatırken, ons altın ise 1900'lü rakamlardan 1700 psikolojik sınırının altına sarktı. Ons altın da böylelikle 2021 yılında yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetmiş oldu.
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE KUR İLE YÖN BULUYOR
Gram altın fiyatları, formül gereği ons ve dolar/TL'deki hareketten etkilenerek yönünü belirliyor. "Ons altın fiyatları tarafında baskı devam ediyor. Bunu nasıl yorumlarsınız. Hangi seviyeleri ön plana çıkarırsınız?" Sorusunu A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ yanıtladı.
Son dönemde ons altın fiyatları özelinde ABD tahvil faizleri, teşvik paketi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edildiğine dikkat çeken Karadağ, "ECB'nin faiz kararı zaten piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı" dedi.
"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN CİDDİ BİR BASKI OLUŞTURMADI"
Avrupa tarafının risklere dikkat çekerek elindeki tüm araçları kullanacağını vurguladığını belirten uzman isim, "Ayrıca varlık alımlarını yılın ikinci yarısından itibaren hızlandırabileceklerini ifade ettiler. Dolasıyla ons altın fiyatları için ciddi bir baskı oluşturmadı" dedi.
"TEŞVİK PAKETİNDE BEKLENTİNİN BİTMESİYLE ALTIN FİYATLARI KAR SATIŞI YEDİ"
Teşvik paketinin ise ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmadan önce beklendiğini ifade eden Karadağ, "Kısa vade içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyordu. Ancak çok fazla sekteye uğradığı için en sonunda paket yasalaştı. Bu paket belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahatladı. Altın fiyatları için yukarı yönde bir hareketten ziyade bir miktar gevşeme oldu. Zaten altın fiyatları zamanında bu paketi fiyatladığı için beklentilerin bitmesi ve gerçekleşmesiyle beraber bir miktar kar satışı oldu" dedi.
"TAHVİL FAİZLERİNİN YÜKSELMESİYLE ALTIN FİYATLARI YÖNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ"
Karadağ, geçen haftalarda ABD tahvil faizlerinin son 1 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını belirtti. Uzman isim, "Bununla beraber ons altın fiyatları 1700 dolar kritik seviyenin altına doğru bir hareket sergiledi. Özellikle ABD'de ihalelere gelen talep yüksek olunca tahvil faizlerindeki yükseliş törpülendi. Bu durum ons altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesinin üzerinde hareketini destekledi. Dolayısıyla altın, 1700 dolar seviyesinin üzerinde çok güçlü olmayan bir seyir izliyor" dedi.
"KISA VADEDE 1700 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA DOĞRU BİR HAREKET OLUŞABİLİR"
İlerleyen günlerde ons altın tarafında bir miktar 1700 doların altına doğru bir hareket oluşabileceğini öngören Karadağ, "Bu doğrultu da 1685-1675 aşağıda altın için izleyeceğim destek alanlarım. Bu alanlara kadar olası bir satış dalgası sonrasında tepki alımları görülebilir" dedi.
Karadağ, "Sonuçta her ne kadar tahvil faizlerinde yukarı yönde bir hareket olsa da zaman zaman beklentilerin üzerinde veriler de olsa hala ABD ekonomisine dair olumlu bir beklenti yok" diye konuştu.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖN TEKRAR YUKARI OLABİLİR"
Uzman isim, "Biz bunu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu durum doların güçlenmesini zorlaştıracağından haliyle altın fiyatları için yönün tekrar yukarı olabileceği sinyalini veriyor" dedi.
"KISA VADEDE TEKNİK ZAYIFLADI"
Karadağ, piyasadaki dinamiklerim, Avrupa tarafının, ekonomik koşulların olmak üzere bunların hepsinin bir sepette toplandığını belirterek, "Sadece ABD tarafına bakıp altın fiyatları yorumu yapmanın ben yanlış olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak altın fiyatları için kısa vadede teknik zayıf ancak orta ve uzun vadede yönün biraz daha yukarı olduğunu ben düşünüyorum" diye konuştu.
Altın düşecek mi yükselecek mi? Kısa ve orta vadeli altın fiyatları beklentileri neler?
BİDEN'IN YENİLENEBİLİR ENERJİ VAADİNE DİKKAT!
Karadağ, altın fiyatları dışında, emtia piyasası konusunda da açıklamalarda bulundu. Emtia piyasası için ABD Başkanı Joe Biden'ın vaadleri arasında yer alan yenilebilir enerjiye dikkat çeken uzman isim, "Sadece teşvik paketinden dolayı biraz daha geri plana atıldı. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman özellikle bu alanda gümüşü ön plana çıkarıyoruz. Zaten gümüş tarafında da bu gelişmeler neticesinde yukarı yönde hareketlenmeler oluşmuştu. Son dönemde gümüş fiyatları için teknik zayıflamalar oldu. Altın ile benzer hareketler içeriyor" dedi.
"GÜMÜŞ ALTININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR"
Karadağ, gümüş fiyatları için kısa vade için aşağı yönde bir tepkinin yeniden görülebileceğini ifade ederek, "Ancak orta ve uzun vadede yenilebilir enerji alanını göz önünde bulunduracak olursak, gümüş özellikle altının da önüne geçerek belki yükselişini bir miktar daha hızlandırması beklenebilir. Bu biraz da verilen vaadlerin önümüzdeki dönemde ne derece gerçekleşeceğine bağlı" dedi.
Eda Karadağ: Gümüş altının önüne geçebilir
ONS GÜMÜŞ YÜZDE 48 GRAM GÜMÜŞ YÜZDE 84 KAZANDIRDI
2020 dönemine ons gümüş, 17,87 dolar seviyesinden giriş yaparken, yılı yüzde 48'i aşan primle 26,44 dolardan kapattı. Gram gümüş ise 2020 yılına 3,42 lirayla başlarken, seneyi yatırımcısına yüzde 84'ün üzerinde kazandırarak kapattı.
2020'DE ONS ALTIN YÜZDE 25 GRAM ALTIN YÜZDE 56 KAZANDIRDI
Ons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Gram altın fiyatları, 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu.