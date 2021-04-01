Türkiye ihracatta hız kesmiyor! Tarihi rekor geldi

Pandemi döneminde Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden biri olan Türkiye ihracatta hız kesmiyor. Mart ayında ihracat yüzde 42 artış kaydederek 18,98 milyar dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. Verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Martta ihracatın 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz Aralık ayında %15,9'luk bir artışla 17 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en yüksek aylık ihracat rekorunu kırmıştık. Şimdi bu rekorumuzu da geçerek aylık ihracat tutarları bakımından çok çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz bugün itibarıyla Mart ayında İHRACATIMIZ, geçen sene Mart ayına göre %42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI

18 Milyar 985 milyon dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bugüne kadar 1 ay içerisinde görülen en yüksek ihracat rakamını sağlayan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bu ihracatçımızın bir zaferidir. Emeği geçen, katkı sağlayan tüm firmalarımızı ihracatçılarımızı çalışanlarımızı tebrik ediyor kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız nezdinde tüm ihracat ailemizi kutluyorum.

Pandeminin etkisi ile geçen yıl azalan ihracatımızdaki baz etkisini göz önünde bulundurarak en yüksek yıllık ihracatımızın gerçekleştiği 2019 yılının Mart ayı ile bir karşılaştırma yaptığımızda da ihracatımızda %16,2 gibi oldukça yüksek bir artış olduğu görülmektedir.

İthalatımız ise Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, %25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur.

Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020 Mart ayına göre %14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemiştir."

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