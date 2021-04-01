Türkiye ihracat rekoru kırdı!

Pandemi döneminde Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden biri olan Türkiye ihracatta hız kesmiyor. Mart ayında ihracat yüzde 42 artış kaydederek 18,98 milyar dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. Verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık" dedi.