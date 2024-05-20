İşte koordinat sonrası enkazın bulunduğu ilk an! Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken düştü. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdiği AKINCI silahlı insansız hava aracı, helikopter enkazının bulunduğu noktayı gece yarısı tespit etti. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaşılan ilk anın görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yüzüğü, düşen helikopterin enkazı arasında bulundu.
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