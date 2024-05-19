Doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

ATV’nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Melike Baykara Birinci isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. 100 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı soruyu ve cevabını görünce büyük şok yaşadı. İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!