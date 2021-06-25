Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 üstü büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programında ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20'ler civarında büyüme bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Elvan, aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu olduğunun altını çizerek, "Bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum" dedi.
Bakan Elvan, Covid-19 sürecinde zorlu geçen bir yılın ardından küresel aktivitenin toparlanmaya başladığına dikkat çekerek, "Sektörel iyileşme tabana yayılmış durumda değil. Ekonomik aktivite canlı da olsa salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var, bunlardan birisi küresel enflasyon baskısı. Olağanüstü parasal genişleme, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları artmaya başladı" dedi.
Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz
"TEDBİRLER KONUSUNDA İLAVE ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Gelişmelerin para politikaları üzerinde baskı unsuru yarattığını belirten Elvan, "Fed tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor. Hizmet sektörünün zayıf seyretmesi istihdam üzerinde baskı yaratıyor. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum." dedi.
"YÜZDE 20'LER DÜZEYİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"
Bakan Elvan, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarında çift haneli rakamları göreceğini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinde 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20'ler düzeyinde bir büyüme rakamı beklediklerini söyledi. Elvan, "Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz. Bu sene için milli gelire oranla %3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz, bunu yaparken de orta vadeli hedeflerimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor, sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart" diye konuştu.
"GEREKMESİ DURUMUNDA MAKROİHTİYATİ TEDBİRLERİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"
Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı odaklı kararlı duruşunun önemini belirten Bakan Elvan, "Disiplinli ve öngöürlebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Enflasyonla mücadeleyi sadece para politkası perspektifinde görmüyoruz, mali politikamız ve yapısal politikamız fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.
"VERGİ USUL KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"
Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımı ihtiyacının olduğunu belirten Elvan, "Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü ayağımız. Bu alanları desteklemek üzere veri istisnaları ve teşvikler getirdik. Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız" dedi.
İktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Elvan, "Nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız. MAtrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve kdv vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak, böylece işletmelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiyor. Şirketlerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlama konusu gündemimizde" diye konuştu.
"HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLERE GETİRİLEN 2 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ"
Bakan Elvan, "Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı. 21 adet halka arz ile birlikte halka arz büyüklüğü 11 milyar tl'nin üzerinde gerçekleşti. Halka arzlar yoluyla özkaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz olan şirketlere getirilen 2 puanlık kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz" dedi.