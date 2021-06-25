Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 üstü büyüme bekliyoruz

"VERGİ USUL KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımı ihtiyacının olduğunu belirten Elvan, "Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü ayağımız. Bu alanları desteklemek üzere veri istisnaları ve teşvikler getirdik. Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız" dedi.

İktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Elvan, "Nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız. MAtrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve kdv vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak, böylece işletmelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiyor. Şirketlerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlama konusu gündemimizde" diye konuştu.