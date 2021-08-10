SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Türkiye’de işsizlik geriliyor

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,2 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %43,8 oldu.