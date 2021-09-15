GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VAR MI?

Gram altın için analistler, 480 liranın altına her düşüşün alım fırsatı oluşabileceğini açıklarken, yükselişlerde 490 lira, 500 liranın üzerinde ise 520-540 lira bandının öne çıktığını ifade etti. Dolar kuru için olası düşüşlerin gram altında 470 lirayı gündeme getirebileceğini belirten uzmanlar bu sevilerin orta ve uzun vade için ciddi alım fırsatı olduğunu vurguladı.