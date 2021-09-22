TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ 2 KRİTİK VERİ

ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 5,3 düzeyinde arttı. Böylece enflasyon yüzde 5 üzerindeki yüksek seyrini korusa da üst üste beklentilerden fazla artışına son vermiş oldu. Enflasyon artışı toparlanmanın bir göstergesi olarak öne çıkarken, ayrıca parasal bolluğun getirdiği bir yan etki.

Toparlanmanın en önemli belirteçlerinden tarım dışı istihdam verisi 720 bin artış beklenirken beklentilerin oldukça altında kalarak 235 bin düzeyinde gerçekleşti. Powell'ın daha önceki yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, varlık alımlarının azaltılmasına başlanmadan önce istihdam verisinde süreklilik kazanan güçlü toparlanma görülmesi gerektiği öne çıkmıştı.