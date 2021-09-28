Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Türkiye, Avrupa’nın en iyi ikinci büyüyen değil, net en iyi büyüyen ülkesi

"KRİPTO PARA VE DİJİTAL PARAYI AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ"

Finasın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Gül, büyüme konusunda "Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bir sene çok büyüyüp sonra daralmamamız devamlı bisikleti çevirmemiz gerekiyor. Sağlıklı kredi mekanizması kurmadan gelişigüzel kredi hacmi artıramayız, selektif olmak durumundayız. Özellikle ticareti, sanayiyi iyi bir şekilde finanse ederek, gerekirse tüketici kredilerini biraz daha pahalılandırarak yapmamız lazım bunu" diye ekledi. "TL'ye olan güveni artıracak adımlar atmamız lazım" diyen Gül, kripto para ve dijital paranın aynı kefede görülmemesi gerektiğini ifade etti.