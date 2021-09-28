Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa'nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para'da düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' başladı. Zirve'de konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Türkiye, Avrupa'nın en iyi ikinci büyüyen değil, net en iyi büyüyen ülkesi, bizim net büyümemiz yüzde 10'un üzerinde" dedi.