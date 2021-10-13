Altın fiyatları 4 ayın zirvesine yükseldi! Altın yatırımcısının gözü kulağı bugün ABD’de olacak

MERKEZ BANKALARI FED'İ TAKİP EDİYOR: FED ENFLASYON VERİSİNİ

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 sürecinde piyasayı hem negatif faiz politikasıyla fonladı hem de aylık en az 120 milyar dolarlık varlık alımı yaparak fonladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da Fed'i takip etti. Aylarca uygulanan bu politikalar piyasalarda devasa boyutlarda likidite yarattı. Bu boyutlarda bir likidite artan risklerle birleşince altın fiyatları ons öncülüğünde rekorlar kırdı.