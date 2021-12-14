Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları için hareketlilik artarken, piyasalar için Aralık ayının en kritik haftası başladı. 2021 yılına 454 TL seviyesinden başlayan altın gram fiyatı haftanın ilk işlem günü 839 TL'yi görerek rekor kırdı. Yurt içindeki altın yatırımcıları son olarak ons altın fiyatı için kritik olacak Fed toplantısına odaklandı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Bu zirve seviyesi dikkate alındığından altın gram fiyatı 2021 yılında yatırımcısına yüzde 84 kazanç sağladı. Peki 'Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi yoksa düşecek mi?'

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