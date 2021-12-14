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Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:45 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:46

SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için dördüncü kez harekete geçti!

SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için dördüncü kez harekete geçti!
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Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için 4. kez harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ile kamu bankalarını kabul edeceği bildirildi.

Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için bir kez daha harekete geçerek piyasaya satım yönünde müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI İÇİN 4. KEZ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Önceki hafta iki, geçen hafta bir kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.

SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha hareteke geçti

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü. Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 14,07 seviyesine kadar geri çekildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, HAZİNE BAKANI VE MERKEZ BANKASI BAŞKANINI KABUL EDECEK

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarını kabul edeceği bildirildi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi... | Video

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SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için dördüncü kez harekete geçti!
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