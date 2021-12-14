Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü. Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 14,07 seviyesine kadar geri çekildi.