Video Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi... | Video
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi... | Video

SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi... | Video

13.12.2021 | 13:25

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SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul’da üçlü ekonomi zirvesi... | Video 04:20
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Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01.12.2021 | 13:39

Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için 4. kez harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ile kamu bankalarını kabul edeceği bildirildi.

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