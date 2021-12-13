SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan piyasaya 4. müdahale geldi! İstanbul'da üçlü ekonomi zirvesi... | Video

Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için 4. kez harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ile kamu bankalarını kabul edeceği bildirildi.