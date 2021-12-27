Haberler Apara Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:41

Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları hareketli seyrini yeni haftaya taşıdı. Geçen hafta başında 1.062 TL’yi gören altın gram fiyatı, ‘Döviz endeksli TL mevduat’ sisteminin duyurulmasının ardından adeta çakılarak 594 TL’yi gördü. Daha sonra yeni dengesini bulmaya çalışan gram altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın fiyatı ise 1800 dolar psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Altın gram fiyatı için hem ons hem de dolar kuru etkili olurken, yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap arıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1.120 TL bandında, Cumhuriyet altını ise 4.490 TL düzeyinde işlem görüyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber canlı altın fiyatları ve önemli teknik direnç-destek seviyeleri…

Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın fiyatları yeni haftaya primli başladı. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzde 44 değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatı ise Fed başta olmak üzere dünya merkez bankalarının para politikaları ışığında yön arayan bir görüntü çiziyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar ve haberin devamında!

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın TL fiyatları üzerinde etkili olduğu için yatırımcıların radarında bulunuyor. Haftaya yatay seyirle giren altın ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dalgalanarak 1.753 dolar bandına kadar çekilmişti. Altın ons fiyatı yeni haftada ise 1.800 dolar psikolojik bandının üzerinde dar alanda sıkışık görüntü çiziyor.

Altın fiyatları için iki kritik gelişme ön planda bulunuyor. Covid-19 sürecinde yeni varyantların yarattığı endişe ile dünyada bazı yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ons altın fiyatı için destekleyici unsur olurken, merkez bankalarının küresel düzeyde artan enflasyon sonrası sıkı para politikalarını erkenden devreye alabileceği algısı baskılayıcı undur olarak dikkat çekiyor.

ONS ALTIN KAYBETTİRDİ GRAM ALTIN KAZANDIRDI

Yıl başında 1.900 dolar bandında bulunan ons altın mevcut durumda 1.800 dolar psikolojik bandının hemen üzerinde dar bant hareketi sergiliyor. 1.809 düzeyi dikkate alındığında ons altın, 2021 yılında yatırımcısına yaklaşık yüzde 5 kaybettirdi.

Gram altın fiyatları ise bilindiği üzere 2021 yılına 454 TL ile giriş yaparken, son 666 TL düzeyi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 47 düzeyinde kazandırdı.

ONS ALTIN FİYATI CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ALTIN GRAM FİYATI VE ALTIN ONS FİYATI İÇİN KRİTİKTEKNİK SEVİYELER...

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1.835 düzeyi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1.880 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1792 dolar bandı ve devamında ise 1760-1725 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 700 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 715-740 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 640-605-595 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 550 liranın gündeme gelebileceği bildirildi.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 27 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.074,00

SATIŞ (TL) 1.145,00

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27 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 666,05

SATIŞ (TL) 666,17

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CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 4.292,00

SATIŞ (TL) 4.598,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.142,00

SATIŞ (TL) 2.310,00

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1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 4.433,00

SATIŞ (TL) 4.733,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 588,39

SATIŞ (TL) 645,06

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
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