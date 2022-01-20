Altın fiyatları 20 Ocak 2022 YÜKSELİŞTE! Merkez Bankası faiz kararı günü gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları Fed odaklı seyrini sürdürürken, yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı oldu. Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulurken, yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARI VE SON DAKİKA GELİŞMELERİ…
Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayında faizleri artıracağına ağırlık verirken Avrupa Merkez Bankası'nın erken bir faiz artırımına gitme ihtimalini de göz ardı etmiyor.
ONS ALTIN FİYATI 1 AYIN ZİRVESİNDE
Dünyada altın yatırımcısı Fed'in özellikle Mart ayında bir faiz artışına giderek, en somut sıkılaşma adımlarından birini atmasına ağırlık verirken, ECB'nin de Fed'i takip ederek 2022 yılında faiz artırım sürecini başlatabileceği konuşuluyor.
Ancak ECB'nin Fed'e göre daha güvercin olması ons altın fiyatları için destekleyici oldu. Yine Covid-19 sürecinden yeni varyantlarla beraber ons altın fiyatları pozitif etkilendi. Tüm bunlarla beraber ons altın fiyatı 1844 doları görerek yaklaşık 1 ayın en yüksek düzeyini gördü.
Ons altın işlem hacmi Covid-19 salgını döneminden bu yana görülen en düşük seviyelere yakın bir seyir izlerken, gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiği güne yatay pozitif başladı.
ALTIN FİYATLARI HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler:
-Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor.
-Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor.
-Fed ve ECB'nin faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in ve ECB'nin beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.
GRAM ALTIN KAZANDIRDI ONS ALTIN KAYBETTİRDİ
2021 yılı 454 TL açılış ve 780 TL kapanış rakamları dikkate alındığında gram altın, yatırımcısına 1 yıllık dönemde yüzde 72 kazanç sağlarken, aynı dönemde Fed baskısına giren ons altın, yatırımcısına yüzde 4 kayıp yaşattı. Ons altın fiyatı 2020 yılında, dünyada uygulanan ultra gevşek para politikalarının etkisiyle, yüzde 25 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.
20 OCAK 2022 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 799,30
SATIŞ (TL) 799,43
ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.
ALIŞ (USD) 1.841,10
SATIŞ (USD) 1.841,56
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 20 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.295,00
SATIŞ (TL) 1.313,00
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.177,00
SATIŞ (TL) 5.232,00
KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 2.588,00
SATIŞ (TL) 2.626,00
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.317,00
SATIŞ (TL) 5.374,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 724,72
SATIŞ (TL) 729,77