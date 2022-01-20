Altın fiyatları 20 Ocak 2022 YÜKSELİŞTE! Merkez Bankası faiz kararı günü gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları Fed odaklı seyrini sürdürürken, yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı oldu. Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulurken, yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

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