Sambacılar son nefeste turladı

Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 1-0 geriden gelip son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrindeki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakada karşılaşmaya disiplinli bir taktikle çıkan Japonya 29. dakikada Kaishu Sano'nun ceza yayı gerisinden attığı golle öne geçti. İlk yarıda üretkenlikten uzak bir görüntü sergileyen ve rakip savunmayı aşmakta zorlanan Güney Amerika temsilcisi, ikinci devrede kontrolü eline aldı. 56. dakikada Casemiro'nun kafa vuruşuyla ağları sarsmasıyla maça denge geldi. Ardından iki dakika sonra Vinicius Junior'un şutu direkten dönerken Sambacılar aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+6'da Gabriel Martinelli plase vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını son 16 turuna yükseltmeyi başardı. Japonya ise turnuvaya veda etti. Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin rakibi Fildişi Sahili-Norveç müsabakasının galibi olacak.

JAPONYA'DAN DRAMATİK VEDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ve Neymar maçta da yedek kulübesinde yer aldı. Dünyaca ünlü yıldız Neymar, bu seneki turnuvada şu ana kadar sadece gruplarda İskoçya'ya karşı 14 dakika süre bulmuştu. Ederson ise oynanan 4 maçta da Alisson'un arkasında forma şansı yakalayamadı. Öte yandan Japonya, Dünya Kupası turlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle dikkat çekiyor. 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya 90+4'te Nacer Chadli'nin fileleri sarsmasıyla 3-2 kaybetmişlerdi. 2026'da ise Brezilya'ya 90+4'te Martinelli'den yedikleri golle 2-1 boyun eğdiler.

BREZİLYA'DAN FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

DÜN oynanan Brezilya-Japonya maçında Brezilyalı taraftarların açtığı Filistin atkısı ile bayrağı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve futbolseverler dünyaya adeta açık bir mesaj verdi. Karnaval havasında geçen karşılaşmada Filistin unutulmazken soykırımcı katil İsrail lanetlendi. Verilen bu destek günün en çok konuşulan görüntüsü oldu.

EN PAHALI VEDA TÜRKİYE!

DÜNYA Kupası'nda Türkiye, turnuvaya grup aşamasında havlu atarken dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu. 474 milyon Euro'luk toplam kadro değeriyle önemli yıldızlara sahip A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen en değerli ekip olarak kayıtlara geçti. Turnuvada büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ise 359 milyon Euro ile eve dönen en pahalı ikinci takım oldu. Son 32'ye kalamayan Çekya 188 milyon Euro değeriyle üçüncü sırayı aldı. Grup aşamasında 16 ülke Kuzey Amerika'ya veda ederken Ürdün ve Katar ise 20 milyon Euro'luk kadrolarıyla son sırayı paylaştı.