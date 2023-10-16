10 günde bu hale geldi: Katliamdan önce ve sonra Gazze!

İsrail'in günlerdir devam eden saldırılarının ardından Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi.22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı. 18 ibadethane bombalandı.
BM: 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ RİSK ALTINDA
Saldırılarda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. BM, suların tükenmesi sebebiyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu söyledi.
GÖRÜNTÜLER 2. DÜNYA SAVAŞINI ANDIRDI
İsrail'in on gün içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.
Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye attığını belirtti.
Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.
GAZZE'DE EN AZ BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyleyen Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, acil uluslararası yardım çağrısı yaptı. İşgalcilerin, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığı açıklandı.
HALA HAYATTA OLANLAR İÇİN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI
Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.
Filistin'e çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Muğayyar, depremlerin vurduğu ülkelerde olduğu gibi Filistin'e de uluslararası yardım yapılması gerektiğini dile getirdi.
İsrail'in kendilerini de hedef aldığını aktaran Muğayyar, uluslararası kanunlara göre insani yardımda bulunan kişilerin korunması gerektiğine işaret etti.
İSRAİL, GAZZE'YE 6 GÜNDE 6 BİN BOMBA ATTI
Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı." dedi.
Öte yandan gazete, İsrail'in Gazze Limanı'na düzenlediği bir saldırıda beyaz fosfor kullandığını gösteren görüntüler üzerine bazı soru işaretlerinin oluştuğunu yazdı.
Gazetede, "The Washington Post tarafından doğrulanan ve çarşamba günü çekilen bir videoda, iki top mermisinin ateşlendiği ve sonra beyaz duman yükseldiği görülüyor. Tartışmalı bu mühimmat sivillere karşı kullanıldığında ciddi zarara yol açabilir." ifadesine yer verildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirterek, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.
İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurmuştu.