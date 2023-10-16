SON DAKİKA | Gazze'de dehşete düşüren görüntü! Gazze 10 günde bu hale geldi!
İsrail güçlerinin 10 gündür bombaladığı Gazze'nin dehşete düşüren son durumu kamerada...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
SON DAKİKA | Gazze'de dehşete düşüren görüntü! Gazze 10 günde bu hale geldi! 16.10.2023 | 13:06
11:21
Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapısı Refah'ta bekleyiş sürüyor! | Video 16.10.2023 | 12:14
00:22
BBC'den muhabirine "fosfor" sansürü! | Video 16.10.2023 | 10:59
02:00
Pakistan’da kum fırtınası: Gökyüzü turuncuya boyandı | Video 15.10.2023 | 15:25
01:28
Gazze’de tahliyeler sürüyor | Video 15.10.2023 | 15:20
03:58
01:08
Meksika’da halkalı Güneş tutulması | Video 15.10.2023 | 15:20
05:21
İsrail'den yeni tank sevkiyatı | Video 15.10.2023 | 14:37
01:58
ABD'li isimden itiraf "Savaşı biz kışkırtıyoruz" | Video 15.10.2023 | 14:32
18:13
İsrail askerinden LGBT bayraklı poz | Video 15.10.2023 | 13:15
02:33
İsrail askerleri Gazze sınırında elleri tetikte bekliyor | Video 15.10.2023 | 12:55
16:03
İşte İsrail'in katliam tankları! Emine Kavasoğlu son durumu aktardı | Video 15.10.2023 | 12:14
27:26
Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu? | Video 15.10.2023 | 12:13
02:43
Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video 15.10.2023 | 11:09
02:34
İsrail’in Gazze’de hedef aldığı bina, saldırı sonrası görüntülendi | Video 15.10.2023 | 10:38
00:15
03:01
Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video 14.10.2023 | 17:05
13:49
01:12
Gercüş’te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 14.10.2023 | 15:44